ARA (DJSET) Le Hasard Ludique Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 21h30 à 01h30

.Public adultes. gratuit

Tous les vendredis & samedis, quand il n’y a pas de concert ni d’animation, le HL se transforme en gros dancefloor avec nos Djs préférés·es ! Et c’est gratuit !

L’univers d’ARA se définit par une sensibilité et l’harmonie, quel que soit le style musical. Sa sélection se construit tel un voyage, fusionnant progressive house, breakbeat et trance, avec une préférence marquée pour les sonorités des années 90 et les nouvelles explorations électroniques.

En 2021, elle prend l’initiative de créer le projet Connect’HER, visant à mettre en lumière les artistes issus des minorités de genre de la scène électronique française. Plus largement, ce projet vise à mener des actions de sensibilisation et d’information afin de réduire les disparités entre hommes, femmes et minorités de genre.

ARA est aussi résidente chez Rinse, où son émission Connect’HER reflète son univers musical. Son premier EP est bientôt prévu et marquera son parcours artistique et l’ensemble de ses influences.

Elle est également résidente au sein du collectif Newtrack.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/soiree/2024-02-22/ara-djset https://fb.me/e/16CBjCvoa https://fb.me/e/16CBjCvoa

