Cet évènement est passé Journée autour de l’audition – Semaine Santé des Artistes ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Journée autour de l’audition – Semaine Santé des Artistes ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix, 19 octobre 2023, Roubaix. Journée autour de l’audition – Semaine Santé des Artistes Jeudi 19 octobre, 15h30 ARA – Autour des Rythmes Actuels entrée libre APSART journée autour de la prévention auditive Semaine de la santé des artistes Dans le cadre de la semaine de la santé des artistes organisé par l’APSArt, l’ARA joue les prolongations et vous propose une journée autour de la santé auditive.

Rencontrez des professionnel·les, repartez avec des conseils et des astuces pour aborder votre pratique musicale tout en protégeant votre audition. Le 19 octobre, de 15h30 à 19h00 – entrée libre ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 06 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T15:30:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00

2023-10-19T15:30:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00 APSArts Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ARA - Autour des Rythmes Actuels Adresse 301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville ARA - Autour des Rythmes Actuels Roubaix latitude longitude 50.693764;3.176664

ARA - Autour des Rythmes Actuels Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/