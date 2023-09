JEP2023 | Visite guidée de l’ARA ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Samedi 16 septembre, 15h00, 16h30 ARA – Autour des Rythmes Actuels sur réservation

Visites guidées de l’ARA

Les visites guidées sont menées par Sophie Dhallewin, apprentie choriste à l’ARA et ancienne guide conférencière, et Béatrice Debeunne, présidente de l’ARA.

Elles racontent la vie tumultueuse de cet hôtel particulier jusqu’à sa reconversion en lieu dédié à la pratique des musiques actuelles. Les différents espaces visités seront agrémentés d’ambiances sonores, diffusion d’enregistrements ayant eu lieu dans le studio de l’ARA, pour faire « résonner » l’ARA de différentes ambiances sonores accompagnant et appuyant l’histoire passée ou actuelle de l’hôtel particulier Lepoutre. Les visites seront également ponctuées d’impromptus musicaux surprises live !

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@ara-asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 06 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Florian Fouchet