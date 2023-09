Cet évènement est passé JEP 2023 | Visite libre du 301 ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix JEP 2023 | Visite libre du 301 ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. JEP 2023 | Visite libre du 301 Samedi 16 septembre, 14h00 ARA – Autour des Rythmes Actuels entrée libre Visite du 301 De la cour du 301 aux multiples salles de pratiques musicales au premier étage du bâtiment en passant par le sous-sol, découvrez l’ARA et l’histoire de cet hôtel particulier qui a vécu plusieurs vies.

Découvrez le lieu, tout en assistant à de courtes présentations musicales reprenant quelques courants de l’histoire des musiques actuelles.

Accessible partiellement aux personnes en situation de handicap ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Nord, Roubaix

Lieu
ARA - Autour des Rythmes Actuels

Adresse
301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix

Ville
Roubaix

Departement
Nord

