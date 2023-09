JEP 2023 | Exposition « Architecture à la Loop » ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Architecture à la Loop

exposition sonore et visuelle

A travers le regard d’un groupe d’enfants, (re)découvrez le patrimoine textile de Roubaix, dans une création sonore et visuelle originale. Suite à différents temps d’ateliers, de captation avec le binôme d’artistes Charlotte Dubois (thérémine – chant) et BlackAdopo (human beatbox – MAO) les jeunes du centre social Assia Djebar racontent l’histoire roubaisienne, ses bâtiments et ses habitants.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’ARA, le centre social Assia Djebar et la Manufacture – musée de la Mémoire et de la Création Textile en partenariat avec le Service Ville d’Art et Histoire de la ville de Roubaix et la Compagnie l’électron libre.

A_ccessible au personnes en situation de handicap visuel (audio description)_

Accessible partiellement aux personnes en situation de handicap moteur

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

JEP2023 journées du patrimoine

Black Adopo