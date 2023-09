JEP 2023 | Exposition « Musicien·nes de Roubaix » ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Musicien·nes de Roubaix

Exposition musicale

Plongez dans le patrimoine musical roubaisien grâce au fond local sonore et la Médiathèque de Roubaix. Ce fond datant des années 1980 est composé de plus de dix mille documents, regorge de vinyles, cassettes, cds, enregistrements et partitions qui mériteraient d’être (re)découverts, selon deux axes thématiques :

1) Les chanteuses / parolières / musiciennes Roubaisiennes : L’histoire a démontré que les femmes peuvent souvent être oubliées dans les livres. Cette exposition est l’occasion de mettre en valeur les femmes artistes connues ou moins connues originaires de Roubaix.

2) Les incongru.es : ces artistes que l’on ne pensait pas être Roubaisien.nes ou de la région, ceux qui n’ont fait qu’un tube, les chansons les plus farfelues imaginées à Roubaix etc.. Sur ce thème, découvrez des anecdotes musicales surprenantes en lien avec la ville de Roubaix.

Accessible partiellement aux personnes en situation de handicap

En partenariat avec la Médiathèque Grand Plage de Roubaix

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Lucie Rivière / Flickr