Escape Game La famille Lepoutre et l’ARA Samedi 16 septembre, 10h30 ARA – Autour des Rythmes Actuels Sur inscription, par mail

L’association Autour des Rythmes Actuels occupe depuis 1993 l’ancien hôtel particulier Lepoutre, du nom d’une famille roubaisienne de l’industrie textile.

Ce bâtiment a connu plusieurs vies : après avoir été le commissariat de Roubaix, il est inscrit au titre des Monuments historiques en 1999. Il est entièrement réhabilité entre 2002 et 2005 afin d’accueillir les activités et les pratiques musicales de l’association.

L'hôtel particulier dans lequel l'association ARA est installée a connu plusieurs vies. En partie inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il fut construit pour Les Prouvost, grande famille d'industriels du textile, sur le modèle des demeures parisiennes en vogue à la fin du 18ème siècle. Puis, il est passé aux mains du gouvernement de Vichy, qui l'a transformé en commissariat. L'association ARA – Autour des Rythmes Actuels qui l'habite depuis 1993, a pour but de favoriser et accompagner le développement des pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musicien·ne·s, des musicophiles et des pédagogues – tou·te·s formé·e·s, tou·te·s formateur·rice·s, autour de trois valeurs clés : l'égalité des chances, l'esprit collectif et le respect des cultures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Façade de l’ancien hôtel Lepoutre © A. Loubry