Roubaix JEP 2023 : Escape Game en famille ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. JEP 2023 : Escape Game en famille Samedi 16 septembre, 10h30 ARA – Autour des Rythmes Actuels sur réservation : accueil@ara-asso.fr Escape Game en famille Participez à un escape game musical qui vous permettra de se replonger dans l’histoire du lieu du 301 de façon ludique et sonore.

«Le bâtiment qui accueille l’association ARA recèle bien des mystères… Accompagné·es des personnages historiques qui ont vécu dans ces murs, mettez en action vos méninges dans le cadre d’un jeu d’énigmes collectif agrémenté d’impromptus musicaux.»

A partir de 7 ans ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@ara-asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 06 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
Détails
Catégories d'Évènement:
Nord, Roubaix
Autres Lieu
ARA - Autour des Rythmes Actuels
Adresse
301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix
Ville
Roubaix
Departement
Nord
Age min
7
Age max
99

