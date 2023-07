Stage d’initiation aux percussions afro-cubaines ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Stage d’initiation aux percussions afro-cubaines ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix, 8 juillet 2023, Roubaix. Stage d’initiation aux percussions afro-cubaines Samedi 8 juillet, 14h00, 16h00 ARA – Autour des Rythmes Actuels 15 € adhérent·es ARA / 20 € Tout public Initiation aux congas : étude des frappes, des sons et des rythmes traditionnels. Travail du jeu en ensemble et de la polyrythmie autour des différentes de formes de rumba a Cuba. Notions techniques autour des différents instruments : congas, clave, shékéré, cata… ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-d-initiation-au-percussions-afro-cubaines »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-d-initiation-au-percussions-afro-cubaines-session-de-16h »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T15:30:00+02:00

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00 stage percussions Unsplash / Pawel Bulhan Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ARA - Autour des Rythmes Actuels Adresse 301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age min 7 Age max 99 Lieu Ville ARA - Autour des Rythmes Actuels Roubaix

ARA - Autour des Rythmes Actuels Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/