STAGE DE 5 JOURS : RAP, BEATMAKING, DANSE, GRAFF… ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix

03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr Stage Hip-hop Camp(us) En février, si certains partent à la montagne, d’autres s’envolent en direction des States ! Du 13 au 17 février, la Cave aux Poètes en partenariat avec l’ARA propose à douze ados, un stage d’une semaine autour des différentes facettes de la culture Hip-Hop : danse, graff, écriture rap, beatbox … rien ne manque à cette formation complète et intensive ! L’effectif réduit de ce stage permettra aux jeunes un accompagnement privilégié dans chaque discipline : en contact permanent avec les artistes, les stagiaires pourront laisser libre cours à leur créativité dans tous les domaines et enflammer la piste lors de la restitution de fin de semaine ! PROGRAMME DU STAGE DU 13 AU 17 FÉVRIER – 9H30 À 17H

Atelier de parcours urbain avec Parkour59

Atelier de graff à l’Alternateur avec Damien Mazingue

Atelierde beatbox à l’ARA avec MyStraw

Atelier de MAO à l’ARA avec Adam Carpels

Atelier de chant et écriture rap avec Sofiane de Zero Vice City

Atelier de danse avec Mehdi de Artistik

Conférence inaugurale sur l’histoire du hip-hop avec Ismaël Métis à la Cave aux Poètes

RESTITUTION AU BAR LIVE VENDREDI 17 FÉVRIER !

