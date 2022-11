Stage MAO Mix ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Stage MAO Mix ARA – Autour des Rythmes Actuels, 19 novembre 2022, Roubaix. Stage MAO Mix 19 novembre – 3 décembre, les samedis ARA – Autour des Rythmes Actuels L’ARA propose pour les compositeur·trices, beatmakers, DJ et producteur·trices 3 jours d’initiation au mixage et au mastering en home-studio pour repartir avec son titre entièrement produit. ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr Compositeur·e·s, beatmakers, DJs et producteur·rice·s, apprenez les techniques de mixage en home-studio pour sublimer vos compositions lors d’un stage de trois jours à l’ARA ! Rock, pop, rap, reggae, drum’n’bass, dubstep… Chaque esthétique a ses propres codes. Le stage MAO-Mix vous propose une formation à chacune des techniques qui y sont associées. Il vous permettra de développer une méthode de travail, de vous y retrouver dans le foisonnement de tutoriels disponibles sur internet et d’aborder certaines techniques fines de mixage et de mastering en home-studio. Au programme :

• Maitriser les principes de base de l’équalisation, de la compression, de la spatialisation.

• Comprendre certaines techniques modernes comme le side-chain, le warming, la coloration passive….

Nous sensibiliserons votre oreille, votre écoute, et vous donnerons tous les outils afin d’optimiser la qualité de vos productions maisons, avec pour objectif de repartir avec l’un de vos titres produit. Infos pratiques : Prérequis : venir au stage avec un titre de ta création en pistes séparées.

Intervenant : Steeve Christiaen

Dates : Trois sessions de 6h, les samedis 19 et 26 novembre et 3 décembre (présence requise les trois jours) – horaires à confirmer.

