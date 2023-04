La Passion en breton à Rostrenen Ar Minioù Rostrenen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

La Passion en breton à Rostrenen Ar Minioù, 7 avril 2023, Rostrenen. La Passion en breton à Rostrenen Vendredi 7 avril, 19h45 Ar Minioù RDV à 19h45 devant l’Emdtkb à Rostrenen.

Sinon, retrouvez tout le monde en bas du Miniou à partir de 20h. Ar Minioù Le Miniou, 22110 Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T19:45:00+02:00 – 2023-04-07T22:45:00+02:00

2023-04-07T19:45:00+02:00 – 2023-04-07T22:45:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Autres Lieu Ar Minioù Adresse Le Miniou, 22110 Rostrenen Ville Rostrenen Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Ar Minioù Rostrenen

Ar Minioù Rostrenen Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rostrenen/

La Passion en breton à Rostrenen Ar Minioù 2023-04-07 was last modified: by La Passion en breton à Rostrenen Ar Minioù Ar Minioù 7 avril 2023 Ar Minioù Rostrenen Rostrenen

Rostrenen Côtes-d'Armor