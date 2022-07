Ar Jentilez Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Perros-Guirec Côtes-d’Armor Bretagne Laissez vous séduire par une journée a bord d’Ar Jentilez. Cap sur les 7 Îles !

Vous découvrirez l’ile Rouzic, plus grande réserve ornithologique de France, vous pourrez sans doute apercevoir quelques phoques en longeant Malban et l’Île aux Moines. Au retour, vous contemplerez une côte unique.

Sortie sans escale.

12 personnes maximum à bord.

