En pleine nature : cheval et aventure (Camp en breton, 7-13 ans) Ar feurm e Tremargad – La ferme à Trémargat Catégorie d’Évènement: Côtes-d'Armor En pleine nature : cheval et aventure (Camp en breton, 7-13 ans) Ar feurm e Tremargad – La ferme à Trémargat, 24 octobre 2023, . En pleine nature : cheval et aventure (Camp en breton, 7-13 ans) 24 – 27 octobre Ar feurm e Tremargad – La ferme à Trémargat Tarif : 275 € Mais viens aussi traire et goûter le lait encore chaud des vaches, l’odeur fumante de ta nourriture sortant du four à pain. Partons ensemble à la recherche de pierres précieuses, jouer, construire, rêver, découvrir plein de nouvelles choses ! Ar feurm e Tremargad – La ferme à Trémargat Guillerbot, 22110 Trémargat Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tremargat@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 24 51 42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-24T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00 Camp Animation Détails Catégorie d’Évènement: Côtes-d'Armor Autres Lieu Ar feurm e Tremargad - La ferme à Trémargat Adresse Guillerbot, 22110 Trémargat Departement Côtes-d'Armor Age min 7 Age max 13 Lieu Ville Ar feurm e Tremargad - La ferme à Trémargat latitude longitude 48.318205;-3.259837

Ar feurm e Tremargad - La ferme à Trémargat Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//