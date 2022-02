ÀR AR PRIM ! (CONTES – IMPRO) Bar Le Truc Much,Malachappe Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

Pluvigner

ÀR AR PRIM ! (CONTES – IMPRO) Bar Le Truc Much,Malachappe, 5 avril 2022, Pluvigner. ÀR AR PRIM ! (CONTES – IMPRO)

Bar Le Truc Much, Malachappe, le mardi 5 avril à 19:00

Chaque conteur devra faire preuve d’habilité et d’imagination pour proposer une histoire dans laquelle devra apparaître l’objet mystère tiré du sac. Il y aura du goût ! Organisé par Ti Douar Alre, Kerlenn Sten Kidna et la brasserie Le Truc Much. Lieu: bar le Truc Much- Malachappe – Pluvigner

Gratuit

Des conteurs réunis autour d’une table ; dans un sac noir, quelques objets hétéroclites et inattendus, tirés au sort… Laissez votre imagination vous porter! Bar Le Truc Much,Malachappe 56330 Pluvigner Pluvigner Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Pluvigner Autres Lieu Bar Le Truc Much,Malachappe Adresse 56330 Pluvigner Ville Pluvigner lieuville Bar Le Truc Much,Malachappe Pluvigner Departement Morbihan

Bar Le Truc Much,Malachappe Pluvigner Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pluvigner/

ÀR AR PRIM ! (CONTES – IMPRO) Bar Le Truc Much,Malachappe 2022-04-05 was last modified: by ÀR AR PRIM ! (CONTES – IMPRO) Bar Le Truc Much,Malachappe Bar Le Truc Much,Malachappe 5 avril 2022 Bar Le Truc Much Malachappe Pluvigner Pluvigner

Pluvigner Morbihan