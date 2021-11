AQUIVERSAIRE – Soirée Communication Numérique et Influence Le Node, 24 novembre 2021, Bordeaux.

AQUIVERSAIRE – Soirée Communication Numérique et Influence

Le Node, le mercredi 24 novembre à 18:00

**RÉSEAUX SOCIAUX ET MARKETING D’INFLUENCE EN 2022 :** —————————————————— ### **Les EXPERTS :** Cette soirée table ronde, réunira quelques grands acteurs de la communication d’influence : – Le fameux Mr météo des réseaux sociaux **Jonathan Chan @chanperco** ainsi que 6 top influenceuses de la place Bordelaise : – **Isabelle Camus de @jugeotemedia** journaliste culture made in Bordeaux « Chartrons place to be », arts, lifestyle, bio, cinéma, femmes, artistes, spectacle vivant, – **Axelle de @chroniquebordelaise**, l’influenceuse Mode parmi les plus suivies de Bordeaux, – **Camille de @camilleinbordeaux**, la référence bordelaise des bons plans food, resto, shopping, lifestyle et voyage – **Marie-Charlotte de @home_marie_charlotte**, la Maman influenceuse aux multiples talents – **Sabine alias @Miss_etc**, l’Influenceuse N°1 de la bricole DiY, blogueuse et photographe de talent Déco & Lifestyle – et **Aurore Bird @aurore_bird** créatrice de contenus Fashion & Good Vibes. Pour plus d’informations sur cette semaine, c’est par ici : [[https://aquiversaire.fr](https://aquiversaire.fr)](https://aquiversaire.fr) ### **Le PROGRAMME :** Tour d’horizon : quelles sont les tendances fortes et nouveaux formats des réseaux sociaux et de l’Influence Marketing à suivre en 2022 ? Quelles sont les secrets et astuces de nos influenceurs experts pour booster ses communautés en surfant sur ces nouvelles tendances ? Comment utiliser l’Influence Marketing et approcher les influenceurs pour promouvoir sa marque et sa notoriété ? ? Vous saurez TOUT sur les best practices réseaux sociaux à adopter en 2022, mais aussi sur les secrets, coulisses et attentes de vos influenceurs préférés – avec des moments d’échanges privilégiés lors de cette soirée spéciale dédiée à la communication digitale, suivie d’un Apéro rencontre, réseaux et partage ? ? INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE ATTENTION : Le nombre de places est néanmoins limité : DÉPÊCHEZ-VOUS ! ? [[https://www.aquinum.fr/l-agenda/aquiversairecommunicationnumerique.html](https://www.aquinum.fr/l-agenda/aquiversairecommunicationnumerique.html)](https://www.aquinum.fr/l-agenda/aquiversairecommunicationnumerique.html) #SavetheDate #Aquiversaire10ANS

Entrée libre

Prédictions, best practices et retours d’expérience de 7 experts et influenceurs bordelais pour booster sa visibilité et sa stratégie de contenus.

Le Node 12, rue des Faussets Bordeaux Quinconces Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:00:00 2021-11-24T23:00:00