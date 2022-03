Aquí l’Òc – Chants traditionnels Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Aquí l’Òc – Chants traditionnels Saint-Céré, 1 avril 2022, Saint-Céré. Aquí l’Òc – Chants traditionnels Médiathèque municipale de Saint-Céré 18 avenue Victor Hugo Saint-Céré

2022-04-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-01 Médiathèque municipale de Saint-Céré 18 avenue Victor Hugo

Saint-Céré Lot Concert vocal en occitan, chorale Aquí l’Òc. +33 5 65 38 18 14 pays de Martel en Choeur

Médiathèque municipale de Saint-Céré 18 avenue Victor Hugo Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Médiathèque municipale de Saint-Céré 18 avenue Victor Hugo Ville Saint-Céré lieuville Médiathèque municipale de Saint-Céré 18 avenue Victor Hugo Saint-Céré Departement Lot

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Aquí l’Òc – Chants traditionnels Saint-Céré 2022-04-01 was last modified: by Aquí l’Òc – Chants traditionnels Saint-Céré Saint-Céré 1 avril 2022 Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot