Galerie De natura rerum, le jeudi 19 août à 09:00

Les prouesses techniques réalisées par les ingénieurs du génie civil de l’armée romaine nous étonnent encore aujourd’hui, à l’image des premiers travaux de percement du canal de Suez ou du gigantesque pont jeté sur le Danube… Gérard Coulon, historien, a collaboré avec Jean-Claude Golvin pour plusieurs ouvrages, notamment _Le génie civil de l’armée romaine_ (Errance) et _Le génie maritime romain_. Il est invité par la librairie De natura rerum dans le cadre du festival Arelate 2021.

L’historien Gérard Coulon nous fait entrer dans les coulisses des gigantesques chantiers pensés par les ingénieurs du génie civil de l’armée romaine. Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

