Visite d’une galerie de l’aqueduc antique de Saintes Aqueduc gallo-romain de Saintes Fontcouverte, 16 septembre 2023, Fontcouverte.

Visite d’une galerie de l’aqueduc antique de Saintes Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Aqueduc gallo-romain de Saintes Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous route du golf à Fontcouverte, suivre le fléchage à travers les vignes jusqu’au trou n° 3 du parcours du golf Louis-Rouyer-Guillet.

Découvrez un puits de construction et une galerie de l’aqueduc antique de Saintes lors d’une visite guidée. Une nacelle vous permet de descendre dans un puits de construction de l’aqueduc de Mediolanum (Saintes) et d’accéder à une portion d’une galerie dans laquelle circulait l’eau qui alimentait les fontaines publiques et les thermes de la ville. Long de 17 km, cet aqueduc traverse 4 communes : Le Douhet, Vénérand, Fontcouverte et Saintes. Il est le seul, en France, classéa au titre des Monuments historiques dans la totalité de son parcours. La SahCM vous accueille et vous explique tout son parcours, ses aménagements, son fonctionnement.

Renseignements : 06 77 96 61 52 ou info@sahcm.fr

Aqueduc gallo-romain de Saintes Route du Golf, 17100 Fontcouverte Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 77 96 61 52 https://www.sahcm.fr [{« link »: « mailto:info@sahcm.fr »}] Cet aqueduc construit il y a 2000 ans, est situé sur le golf Rouyer-Guillet de Saintes (superficie de 40 ha), au niveau du trou numéro 3. Venez découvrir une portion de galerie en y accédant par un des puits de construction. À l’intérieur, se trouve une galerie creusée dans la roche, dans laquelle circulait l’eau fournit par les trois sources qui alimentaient les thermes et les fontaines publiques de Saintes. Suivre le fléchage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© SahCM