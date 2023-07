Parcourez un aqueduc romain Aqueduc antique de Metz Ancy-Dornot Catégories d’Évènement: Ancy-Dornot

Moselle Parcourez un aqueduc romain Aqueduc antique de Metz Ancy-Dornot, 17 septembre 2023, Ancy-Dornot. Parcourez un aqueduc romain Dimanche 17 septembre, 14h15 Aqueduc antique de Metz Arpentez, durant une visite commentée, un bassin de réception et observez l’architecture des arches. Rendez vous au parking au pied de l’aqueduc à Ars-sur-Moselle, déplacement en voiture jusqu’à Jouy-aux-Arches. Fin de la visite au bassin à l’extrémité du pont aqueduc. Aqueduc antique de Metz Route d’Ancy, 57130 Ars-sur-Moselle Ancy-Dornot 57130 Ancy-sur-Moselle Moselle Grand Est L’aqueduc romain de 22 kilomètres reliant la source des Bouillons de Gorze à la ville de Metz et construit vers le début du IIe siècle, a été classé au titre des Monuments historiques en 1840. L’ancienne Divodurum (Metz), comptant 20 000 habitants, nécessitait un approvisionnement en eau de source pour alimenter fontaines, thermes et latrines. Cet aqueduc passe de 208 m d’altitude à 184 m, comporte 12,7 km de souterrain, un pont à arcades visible à Ars-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches, puis à nouveau 8 km de souterrain. À Ars-sur-Moselle : parking au pied de la pile romaine isolée en bordure de route. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

