AQUATONIC SAINT-MALO AQUATONIC + HAMMAM + SAUNA Thermes Marins de Saint Malo ST MALO Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

ST MALO

AQUATONIC SAINT-MALO AQUATONIC + HAMMAM + SAUNA Thermes Marins de Saint Malo, 16 janvier 2023, ST MALO. AQUATONIC SAINT-MALO AQUATONIC + HAMMAM + SAUNA Thermes Marins de Saint Malo. Un spectacle à la date du 2023-01-16 à 00:00 (2023-01-16 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros. Billet valable un an à partir de la date d’achat : Selon calendrier d’ouverture du site Du lundi au samedi de 9h à 20h Le dimanche de 9h à 19 h Parcours Aquatonic® + sauna + hammam aux Thermes Marins de Saint MaloCe labyrinthe aquatique vous propose de circuler dans une eau de mer chauffée de 31° à 34°, entre différents bassins où se succèdent 10 ateliers de jets, courants, contre-courants, douche et bains bouillonnants. … Découvrez le nouvel espace bien-être avec hammam, sauna, fontaine à glace. INFORMATIONS PRATIQUESBillet valable 1 an à partir de la date d’achat. Fermeture annuelle du 2 au 15 janvier 2023.• Bonnets de bain obligatoires, en vente à l’accueil.• Drap de bain fourni.• Pour votre confort, pensez à apporter vos claquettes.• Vestiaires et casiers individuels à code. HORAIRESDu lundi au samedi de 9h à 20hLe dimanche de 9h à 19h Votre billet est ici Thermes Marins de Saint Malo ST MALO Grande Plage du sillon Ille-et-Vilaine Billet valable un an à partir de la date d’achat : Selon calendrier d’ouverture du site Du lundi au samedi de 9h à 20h Le dimanche de 9h à 19 h Parcours Aquatonic® + sauna + hammam aux Thermes Marins de Saint Malo

Ce labyrinthe aquatique vous propose de circuler dans une eau de mer chauffée de 31° à 34°, entre différents bassins où se succèdent 10 ateliers de jets, courants, contre-courants, douche et bains bouillonnants. … Découvrez le nouvel espace bien-être avec hammam, sauna, fontaine à glace. INFORMATIONS PRATIQUES



Billet valable 1 an à partir de la date d’achat.

Fermeture annuelle du 2 au 15 janvier 2023. • Bonnets de bain obligatoires, en vente à l’accueil.

• Drap de bain fourni.

• Pour votre confort, pensez à apporter vos claquettes.

• Vestiaires et casiers individuels à code. HORAIRES Du lundi au samedi de 9h à 20h

Le dimanche de 9h à 19h .40.0 EUR40.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, ST MALO Autres Lieu Thermes Marins de Saint Malo Adresse Grande Plage du sillon Ville ST MALO Tarif 40.0-40.0 lieuville Thermes Marins de Saint Malo ST MALO Departement Ille-et-Vilaine

Thermes Marins de Saint Malo ST MALO Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-malo/

AQUATONIC SAINT-MALO AQUATONIC + HAMMAM + SAUNA Thermes Marins de Saint Malo 2023-01-16 was last modified: by AQUATONIC SAINT-MALO AQUATONIC + HAMMAM + SAUNA Thermes Marins de Saint Malo Thermes Marins de Saint Malo 16 janvier 2023 Thermes Marins de Saint Malo ST MALO

ST MALO Ille-et-Vilaine