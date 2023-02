AQUATONIC NANTES AQUATONIC + HAMMAM + SAUNA AQUATONIC NANTES ? CARRE LAFAYETTE NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Billet valable un an à partir à partir de la date d'achat : Lundi mardi jeudi vendredi : 9h – 21h Mercredi : 9h30-21h Samedi : 9h-19h Dimanche et jours fériés : 10h-19h Parcours Aquatonic® + hammam, sauna à l'Aquatonic® NantesEn plein cœur de Nantes, découvrez un nouveau Parcours Aquatonic® : 250 m² de bassins, 133 jets, 12 ateliers dans une eau chauffée à 31 à 34°. Hammam, sauna. INFORMATIONS PRATIQUESBillet valable 1 an à partir de la date d'achat. • Bonnets de bain obligatoires, en vente à l'accueil.• Pensez à apporter votre drap de bain et vos claquettes. • Vestiaires et casiers individuels à code.

En plein cœur de Nantes, découvrez un nouveau Parcours Aquatonic® : 250 m² de bassins, 133 jets, 12 ateliers dans une eau chauffée à 31 à 34°. Hammam, sauna. INFORMATIONS PRATIQUES Billet valable 1 an à partir de la date d’achat. • Bonnets de bain obligatoires, en vente à l’accueil.

• Pensez à apporter votre drap de bain et vos claquettes.

• Vestiaires et casiers individuels à code. .34.0 EUR34.0. Votre billet est ici

