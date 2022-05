AQUATIC PARCS TOUR (7j) BRETIGNOLLES Rivedoux-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rivedoux-Plage

AQUATIC PARCS TOUR (7j) BRETIGNOLLES, 11 juillet 2022, Rivedoux-Plage. AQUATIC PARCS TOUR (7j)

du lundi 11 juillet au mardi 9 août à BRETIGNOLLES

La côte vendéenne propose un panel exceptionnel de parcs aquatiques aux attractions multiples, alternant sensations fortes, vitesse, agilité, … De Brétignolles jusqu’à La Tranche Sur Mer, le groupe partira à la découverte d’un parc aquatique différent, tous situés à une heure maximale de notre base de départ. L’hébergement se fera en marabouts aménagés, au sein de notre centre de vacances de Brétignolles, où les jeunes pourront bénéficier de la restauration et des sanitaires, et ce à une centaine de mètres de la plage. Prévoir un sac de couchage. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. BRETIGNOLLES 41 avenue de la corniche Rivedoux-Plage Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00

