AQUATIC LANDES LABENNE RD 126 Landes

Billet valable pour une entrée du 17 Juin au 3 Septembre 2023 selon calendrier d’ouverture du parc

Situé à Labenne Océan (40530), à seulement quelques minutes d’Hossegor et de Biarritz, Aquatic Landes est le plus grand parc aquatique situé au cœur de la forêt landaise, véritable oasis de loisirs et de détente.

Plongez dans un environnement paradisiaque riche de plusieurs univers. Avec son lagon de sable blanc pour se détendre en famille et sa piscine à vagues pour découvrir des sensations fortes.

La nouveauté 2023 : Une nouvelle attraction dédiée à la glisse entre amis, départ à 11m de hauteur et glisse sur 40m !!!!

Kids Landes aventure, une zone de loisirs de plus de 600 m² entièrement dédié aux enfants et chauffée. Composé d’une grande structure à explorer et de 4 toboggans, cette nouvelle attraction au cœur du parc s’adresse aux enfants, l’espace est entièrement ouvert et surveiller.

Adrénaline Space composée de 12 toboggans à sensations fortes : chutes libres de 12m, rivière rapide, space bowl, pendulum et bien d’autres vous feront frissonner.

Aquatic Landes, c’est votre destination fun.

Prêt pour l’aventure ?

INFORMATIONS PRATIQUES

• Du 17/06 au 27/08 : Ouvert tous les jours.

• Semaine du 28/08 au 03/09 : ouvert lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche.

• Gratuit pour les moins de 3 ans ou moins de 90 cm.

• Parking gratuit.

Réservation P.M.R. : 05.59 45.60.40

