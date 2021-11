Vittel Vittel Vittel, Vosges AQUATHLON INDOOR DE VITTEL “24IÈ EDITION” Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vittel Vosges Vittel L’aquathlon est l’enchaînement de la natation et la course à pied : 100% à l’intérieur du CPO.

Courses relais mixte duo, jeunes, Femmes et Hommes.

Gratuit pour le public vittelaquathlon@yahoo.fr +33 3 76 02 07 29 http://www.vitteltriathlon.com/ photo google

