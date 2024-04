[Aquathlon] DOUGALLII Le Robert Le Robert, dimanche 14 avril 2024.

[Aquathlon] DOUGALLII Compétition : nager et courir en individuel ou en relais.

-Enfants : départ 13h30 à la piscine municipale, Pontaléry.

-Adultes : départ 15h00 au centre nautique « Félix Mérine », Pointe Fort. Dimanche 14 avril, 13h30 Le Robert Pour adultes et enfants. Infos : Direction des sports de la jeunesse et de la vie associative 0596 65 35 82. Inscriptions sur Performans Karaib : scannez le QR Code sur l’affiche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T19:30:00+02:00 – 2024-04-15T05:59:00+02:00

Fin : 2024-04-14T19:30:00+02:00 – 2024-04-15T05:59:00+02:00

Le Robert Le Robert Le Robert 97231 Martinique