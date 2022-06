Aquathlon des Princes Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

2022-09-04

Tu veux voir la mer ? Viens à l'Aquathlon des Princes 2022 organisé par le Triathlon Bigouden à Penmarc'h. Au programme, un 2000m de natation enchainé avec 10 km de course à pied le long du littoral, dans un cadre que les plus exigeants s'accordent à qualifier de tolérable. Le tout au profit de la station locale de la SNSM. Les inscriptions sont à faire sur Klikego.

