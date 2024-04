Aquathlon de Lille Piscine Marx Dormoy, Lille Lille, samedi 6 avril 2024.

Aquathlon de Lille Retour de l’aquathlon le samedi 6 avril 2024 pour une 17ᵉ édition, venez vous défier sur notre épreuve, combinant natation et course à pied. Samedi 6 avril, 12h30 Piscine Marx Dormoy, Lille Inscription sur www.lille-triathlon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T12:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T12:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Plusieurs courses seront au programme :

6-9 ans : 50 m natation / 500 m course à pied [12h45]

10-13 ans : 200 m natation / 1,5 km course à pied [13h00]

XS : 500 m natation / 2,5 km course à pied [13h30]

S : 1000 m natation / 5 km course à pied [14h30]

M : 2000 m natation / 10 km course à pied [15h45]

Informations pratiques

La partie natation se déroule à la piscine Marx Dormoy (bassin de 50m) et la course à pied le long de la Deûle

Des relais sont possibles sur les courses S et M (1 nageur et 1 coureur). Dans ce cas, le coureur attend le nageur dans l’air de transition afin de se passer le témoin.

Piscine Marx Dormoy, Lille 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lille-triathlon.fr »}]

Lille Triathlon