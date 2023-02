Aquarium Sea Life Paris AQUARIUM SEA LIFE VAL D’EUROPE, 12 janvier 2023, SERRIS.

Valable du 12/01 au 31/12/2023 Fermeture le 25 décembre Ouvert tous les jours selon calendrier d’ouverture Contremarque à échanger sur place Gratuit pour les moins de 3 ansExplorez un monde sous-marin extraordinaire à seulement 35 minutes de Paris et à 5 minutes des parcs Disneyland!! A travers nos 9 zones thématiques, embarquez pour un voyage fascinant depuis l’Amazonie jusqu’en Antarctique en passant par les profondeurs des océans. Venez découvrir dans 50 bassins immersifs près de 2250 spécimens notamment nos fascinants manchots, majestueux requins, gracieux hippocampes et nos magnifiques tortues vertes et bien d’autres encore!! En 2023, jouez, scannez et apprenez grâce à SEASCAN, une application de reconnaissance en temps réel d’espèces marines. Cette première mondiale dans un aquarium vous permettra non seulement d’être incollable sur les créatures de SEA LIFE Paris mais aussi de jouer en complétant l’Aquadex, votre collection de créatures marines, tout en apprenant les bons gestes en faveur de l’environnement marin. Profitez également de nos nombreuses animations et expériences interactives et laissez libre cours à votre créativité grâce à notre aquarium virtuel. Ne manquez pas non plus notre nouveauté 2023, SEAPHONY, qui vous fera découvrir les sons inattendus que l’on trouve au plus profond des océans. Informations pratiques : Ouvert tous les jours de l’année (hormis le 25 Décembre) de 10h00 à 18h30 (dernière admission une heure avant la fermeture)Parking gratuitAccessible en transports en commun (RER A, station Val d’Europe)Accessible aux PMR

AQUARIUM SEA LIFE VAL D’EUROPE SERRIS CCIAL VAL D’EUROPE Seine-et-Marne

