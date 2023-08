Aquarium-Maison du Saumon lors des Journées Européennes du Patrimoine Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude, 16 septembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Découvrez la rivière Allier: côté Nature, ses poissons et le poisson-roi le Saumon (Aquarium); côté Histoire Batellerie, pêche.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Place de la Résistance

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the river Allier: on the Nature side, its fish and the kingfish the Salmon (Aquarium); on the History side, Inland waterways, fishing..

Descubra el río Allier: en el lado natural, sus peces y el pez rey, el Salmón (Acuario); en el lado histórico, los barcos del canal, la pesca

Entdecken Sie den Fluss Allier: auf der Naturseite seine Fische und den Königsfisch Lachs (Aquarium); auf der Geschichtsseite Binnenschifffahrt und Angeln

