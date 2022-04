Aquarelles, peintures et pastels Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Aquarelles, peintures et pastels Trébeurden, 19 juillet 2022, Trébeurden. Aquarelles, peintures et pastels Rue de la Chapelle Chapelle de Christ Trébeurden

2022-07-19 14:30:00 – 2022-07-30 18:30:00 Rue de la Chapelle Chapelle de Christ

Trébeurden Côtes d’Armor Cette exposition est organisée à initiative de l’asso des Amis du Patrimoine religieux de Trébeurden pour aider à financer la rénovation et réparation du retable de la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Tous les tableaux sont offerts par des peintres locaux (souvent membres de l’asso) pour aider à financer les travaux nécessaires.

