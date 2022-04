Aquarelles à 4 mains Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Aquarelles à 4 mains Le Creusot, 3 mai 2022, Le Creusot. Aquarelles à 4 mains Pause Café 7 rue Maréchal Leclerc Le Creusot

2022-05-03 – 2022-05-06 Pause Café 7 rue Maréchal Leclerc

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot EUR Un quarantaine d’aquarelles présentées sous forme de balades par deux amies aquarellistes qui travaillent ensemble. Balades intérieur(e)s, citadines , lointaines ou au naturel….

Un quarantaine d'aquarelles présentées sous forme de balades par deux amies aquarellistes qui travaillent ensemble. Balades intérieur(e)s, citadines , lointaines ou au naturel….

À découvrir en dégustant un délicieux cocktail sans alcool au bar associatif Pause-Café du mardi au vendredi de 14h à 18h, 7 rue Leclerc au Creusot

a.gorria@free.fr +33 3 85 80 23 61

Pause Café 7 rue Maréchal Leclerc Le Creusot

