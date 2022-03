AQUARELLE, VERRE ET TERRE Coulaines Coulaines Catégories d’évènement: Coulaines

AQUARELLE, VERRE ET TERRE Centre d'animation de l'Herberie 6 Bis, Boulevard Saint-Michel Coulaines

2022-03-31 09:00:00 – 2022-04-28 17:00:00

Coulaines Sarthe L’équipe du Centre d’Animation de l’Herberie vous invite au vernissage de l’exposition de Micheline Barret-Vaury & ses élèves Aquarelle Christine David, Verre & Fusion & Kti Avoie, Raku Exposition ouverte du 31 mars au 28 avril, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermeture le dimanche. EXPOSITION à L’HERBERIE +33 2 43 82 28 42 L’équipe du Centre d’Animation de l’Herberie vous invite au vernissage de l’exposition de Micheline Barret-Vaury & ses élèves Aquarelle Christine David, Verre & Fusion & Kti Avoie, Raku Exposition ouverte du 31 mars au 28 avril, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermeture le dimanche. Centre d’animation de l’Herberie 6 Bis, Boulevard Saint-Michel Coulaines

