Rendez vous à 14h à la salle du Foyer rural de Saint-Gengoux-le-National le 29 juillet pour une séance d'initiation a la pratique de l'aquarelle. Marie- Sylvie organisera une nature morte et vous prodiguera ses conseils. le vendredi 30 juillet rendez vous à 15h dans la cour du château Pontus de Tyard pour une séance d'aquarelle sur le motif. Le samedi 31 juillet à 11h exposition des aquarelles réalisées au musée de Patrimoine à Saint-Gengoux.

