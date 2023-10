Ado Bouge : Géocaching Aquarelle Sainte-Menehould, 2 novembre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Ado Bouge : Géocaching pour les 12-17 ans

Départ 13h45 à Mosaïc

Retour 16h15 à Mosaïc

ou rendez-vous sur place à l’Aquarelle..

2023-11-02

Aquarelle

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



Ado Bouge: Geocaching for 12-17 year-olds

Departure 1:45pm from Mosaïc

Return to Mosaïc at 4:15pm

or meet on site at l’Aquarelle.

Ado Bouge : Geocaching para jóvenes de 12 a 17 años

Salida a las 13h45 de Mosaïc

Regreso a Mosaïc a las 16h15

o encuentro in situ en l’Aquarelle.

Ado Bouge: Geocaching für 12- bis 17-Jährige

Abfahrt 13.45 Uhr in Mosaïc

Rückkehr 16.15 Uhr in Mosaïc

oder Treffpunkt vor Ort bei l’Aquarelle.

