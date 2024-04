Aquarelle en plein air : le parc de la Neuenbourg sous vos pinceaux Parc du château de la Neuenbourg Guebwiller, dimanche 2 juin 2024.

Aquarelle en plein air : le parc de la Neuenbourg sous vos pinceaux En compagnie d'un guide-conférencier du Pays d'art et d'histoire de la CCRG et de l'artiste Cyrille Meyer, plongez dans le romantisme des industriels artistes du XIXème dans la région de Guebwiller, … Dimanche 2 juin, 16h00 Parc du château de la Neuenbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

En compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de la CCRG et de l’artiste Cyrille Meyer, plongez dans le romantisme des industriels artistes du XIXème dans la région de Guebwiller, mêlant leur passion pour la botanique et le dessin. Vous pourrez ensuite vous essayer à l’aquarelle dans le parc de la Neuenbourg accompagnés des conseils de l’artiste.

Modalités pratiques :

RDV à l’accueil du CIAP au château de la Neuenbourg

Possibilité d’apporter son propre matériel de dessin (aquarelle / pinceau avec réservoir / papier ou carnet de croquis)

Le parc de la Neuenbourg est méconnu à Guebwiller. Il était, sous l'ancien Régime, propriété des princes-abbés de Murbach qui y aménagent un jardin régulier au XVIIIème siècle. Le parc fut recréé entre 1830 et 1850 par la famille Schlumberger. Ils transforment alors le jardin du XVIIIème siècle en un parc paysager laissant aller à une flânerie romantique. Près de 40 espèces d'arbres et arbustes ont été répertoriés, dont un bon nombre d'exotiques.

