Aquarelle en balade « Eglise de Belan-sur-Ource » Belan-sur-Ource, 17 septembre 2022, Belan-sur-Ource.

Aquarelle en balade « Eglise de Belan-sur-Ource » Belan-sur-Ource

2022-09-17 – 2022-09-17

Belan-sur-Ource 21570 Belan-sur-Ource

Initiation à l’aquarelle, thème « Eglise de Belan-sur-Ource» animée par Ghislaine Baillade, artiste peintre, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Châtillonnais.

Envie de réaliser un carnet de voyage tout en découvrant le Châtillonnais au travers de l’œil de l’artiste… rien de plus simple : l’OTC vous prête le matériel de l’aquarelliste débutant.

Rendez vous à 14 h l’église de Belan-sur-Ource.

A partir de 10 ans. Durée 2h sur le site. Nombre de place limité à 6 pers maximum.

Matériel à prévoir pour plus de confort : chaise pliante, support pour matériel, tenue vestimentaire adaptée : chapeau, eau… Repli en salle en cas de mauvais temps.

Tarif : 20€

matériel fourni (50 € chèque de caution ou carte d’identité pour le prêt de matériel.)

Inscription et règlement obligatoires à l’OTC 1 rue du Bourg 21400 Chatillon-sur-Seine Tél 03 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

Belan-sur-Ource

