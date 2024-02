Aquarelle d’automne Semblançay, samedi 26 octobre 2024.

Aquarelle d’automne Semblançay Indre-et-Loire

Avec Couleurs Sauvages

L’automne et ses couleurs chatoyantes, permettront de s’initier à la technique d’aquarelle tout en découvrant les plantes et fruits sauvages de cette saison.

Réservation obligatoire. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Réservation obligatoire. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Prévoir d’arriver ¼ d’heure avant le début de l’animation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 14:00:00

fin : 2024-10-26 17:00:00

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire accueil@couleurs-sauvages.com

L’événement Aquarelle d’automne Semblançay a été mis à jour le 2024-02-20 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan