Aquarelle Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE, 3 juin 2023, Paris 6EME ARRONDISSEMENT.

de à

Le samedi 10 juin 2023



Le samedi 03 juin 2023



. payant inscription sur animactisce.org tarif en fonction de votre quotient familial. 10€ de frais annexes. Stage d’aquarelle en extérieur à Paris. Pour découvrir ou approfondir la technique de l’aquarelle Rendez vous dans un lieu de la capitale où vous pourrez vous installer et peindre en extérieur avec les conseils avisés de Francine qui encadrera ces stages. (un stage par date) Le lieu de rendez vous de chaque stage vous sera communiqué quelques jours avant le stage. Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France 75006 Paris 6EME ARRONDISSEMENT Contact : 0143549571 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

