Aquarelle au bord de l’eau Place de la rivière, 18 septembre 2021, Gurgy. Aquarelle au bord de l’eau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la rivière

Un atelier par heure : 14h, 15h, 16h et 17h

10 places par atelier.

Initiation à l’aquarelle sur les bords de l’Yonne par l’artisite Schoko Saeki. Place de la rivière place de la rivière, 89250 Gurgy Gurgy Yonne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

