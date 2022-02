Aqua’Rantec : swimrun challenge de l’Ouest Carantec, 11 juin 2022, Carantec.

Aqua’Rantec : swimrun challenge de l’Ouest Carantec

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-11 20:00:00

Carantec Finistère Carantec

L’ Aqua’Rantec, est de retour ce samedi 11 Juin 2022 à partir de 15h à la plage du Kelenn.

Au programme, deux swimrun :

* Format S – épreuve en équipe et en individuel

Ouverte à partir de 18 ans – dans la limite de 55 équipes et 40 individuels

* Format M « Course La vie en Rose » – épreuve en équipe

Ouverte à partir de 18 ans – dans la limite de 75 équipes

Le Swimrun, kesako ?

Un swimrun consiste à enchaîner des portions de natation en eau libre et de course à pied, sans s’arrêter, et sans changer d’équipement.

La pratique du swimrun est ouverte à tous! Jeunes, moins jeunes, sportifs, moins sportifs, en solo, en famille… l’essentiel est bien de participer!

Le site de Carantec se prête idéalement à cette discipline. Les courses emprunteront les sentiers côtiers et vous mèneront sur l’île Callot et vers l’ile Louët!

Retrouver le programme détaillé des courses sur www.aquarantec.wordpress.com

Inscription en ligne sur https://www.klikego.com/inscription/laquarantec-2022/triathlon/1423270709766-7

.

7ème Edition de l’Aquarantec

Carantec

dernière mise à jour : 2022-02-10 par