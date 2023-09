La Métropolitaine fête ses 7 ans Aquapolis Limoges, 24 septembre 2023, Limoges.

Sur un parcours de 10,5 kms environ situé dans Limoges (autour du parc d’ESTER et du bois de La Bastide), les participants venus en famille, entre amis ou en solo pourront profiter d’une promenade dominicale populaire et festive.

Le départ de la balade sera lancé à 10 heures, au niveau du parking de l’Aquapolis, centre aquatique de Limoges Métropole. Un village partenaires avec des animations sera proposé dès 9h où chaque participant pourra récupérer l’indispensable cyclokit.

Pour récompenser les participants et clôturer cette 7ème édition, une collation sera proposée à l’arrivée.

La balade passe par des chemins de nature avec des portions non revêtues, les vélos fortement recommandés sont les V’Lim, vélos de ville, VTC, VTT.

Les places étant limitées, inscriptions obligatoires sur le site de Limoges Métropole : www.limoges-metropole.fr. Une inscription par personne est demandée.

Aquapolis 359 Rue Aristide Briand, 87100 Limoges Limoges 87100 Ester Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T13:00:00+02:00

