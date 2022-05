Aquaplaya – Sauvetage côtier, dans la peau d’un sauveteur, 16 août 2022, .

Aquaplaya – Sauvetage côtier, dans la peau d’un sauveteur

2022-08-16 09:15:00 – 2022-08-16 11:30:00

Les apprentis sauveteurs découvriront le milieu naturel aquatique Pouldusien et les différents outils de sauvetage et de secourisme (planche, bouée tube, filin…), tout en étant sensibilisés à l’environnement et aux dangers de l’océan.

Au programme : esprit d’équipe et bonne humeur !

Aptitudes enseignées :

• Reconnaitre un plan d’eau

• S’y introduire avec sécurité

• Comprendre le vent, les vagues et les courants

• Observer et surveiller son environnement (faire attention aux autres)

• Connaitre la dégradation des déchets et la nécessité d’utiliser les poubelles de tri

• Décrypter les drapeaux et leur signification

• Initiation aux gestes de secours (alerte, conscience, respiration, mise en PLS,)

• Découverte des outils de sauvetage :

• Planche de sauvetage

• Bouée de sauvetage

• Filin (corde)

Tout public à partir de 11 ans.

Les usagers peuvent apporter leur propre matériel s’ils en ont.

