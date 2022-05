Aquaplaya – Fitness paddle Clohars-Carnoët, 12 juillet 2022, Clohars-Carnoët.

Aquaplaya – Fitness paddle Place de l’Océan Base nautique Clohars-Carnoët

2022-07-12 11:45:00 – 2022-07-12 13:00:00 Place de l’Océan Base nautique

Clohars-Carnoët 29360

Pas besoin d’être adepte des sports extrêmes pour s’y mettre. D’abord, on pratique quand il n’y a ni vent ni courant, et que la surface de l’eau est plate. Ensuite, les planches sont larges et longues, donc on tient facilement dessus, debout, allongée ou à genoux. Et si l’on tombe ? Pas de stress, tous nos paddles sont reliés sur une plateforme d’où la séance est dispensée par notre éducateur. Sécurité totale !

Les bienfaits

Tonifier les abdos, les muscles profonds, le fessier, affiner la taille, booster le cardio, raffermir le haut des bras et sculpter les épaules… Comme la planche bouge sous les pieds, les sollicitations sont démultipliées et les résultats épatants !

Tout public à partir de 15 ans.

Pré requis : savoir nager

Les usagers peuvent apporter leur propre matériel s’ils en ont.

aquapaq.quimperle@quimperle-co.bzh +33 2 98 09 07 77 http://www.quimperle-communaute.bzh/

Place de l’Océan Base nautique Clohars-Carnoët

