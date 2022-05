Aquaplaya – Fit palmes, 4 août 2022, .

Aquaplaya – Fit palmes

2022-08-04 11:45:00 – 2022-08-04 13:00:00

A la mer, musclez-vous avec des palmes !

Plutôt que de lézarder sur le sable durant vos vacances, nagez, si possible avec des palmes, c’est plus ludique et plus efficace. Sur le modèle de l’aquapalming en piscine, gainez votre corps à la mer.

Le potentiel fun

Parce qu’on s’entraîne au grand air, au soleil, sur la mer… Mille fois plus drôle que dans une salle, mille fois plus addictif. A la fin du cours, on s’allonge sur le dos et on se relaxe en observant les nuages, tout en se laissant porter par le courant. Elle n’est pas belle, la vie ?

Tout public à partir de 15 ans.

Pré requis : savoir nager

Les usagers peuvent apporter leur propre matériel s’ils en ont.

A la mer, musclez-vous avec des palmes !

Plutôt que de lézarder sur le sable durant vos vacances, nagez, si possible avec des palmes, c’est plus ludique et plus efficace. Sur le modèle de l’aquapalming en piscine, gainez votre corps à la mer.

Le potentiel fun

Parce qu’on s’entraîne au grand air, au soleil, sur la mer… Mille fois plus drôle que dans une salle, mille fois plus addictif. A la fin du cours, on s’allonge sur le dos et on se relaxe en observant les nuages, tout en se laissant porter par le courant. Elle n’est pas belle, la vie ?

Tout public à partir de 15 ans.

Pré requis : savoir nager

Les usagers peuvent apporter leur propre matériel s’ils en ont.

dernière mise à jour : 2022-05-23 par