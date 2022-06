Aquapilate Audierne, 7 juillet 2022, Audierne.

Aquapilate Audierne

2022-07-07 18:00:00 – 2022-09-01 20:00:00

Audierne 29770

Séance de 45min de pilates sur la plage, étirement, renforcement en profondeur, à chacun son niveau. Suivi d’une séance de marche aquatique en mer de 45 min pour continuer le renforcement de manière plus tonique dans l’eau.

Prévoir serviette et maillot de bain. Prêt de combinaisons possible

+33 6 85 91 78 18 https://mylene-gym-pilates.business.site/

