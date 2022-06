Aquaphonique – Spectacle pour enfants Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aquaphonique – Spectacle pour enfants, 6 juillet 2022, Nantes.

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : oui à partir de 3 ans Une mouette invite les musiciens à prendre le large pour nous embarquer dans un fantastique voyage sous-marin à la rencontre d’une baleine et de son petit baleineau qui veulent partager avec les humains la joie de danser et chanter ensemble ! Un spectacle musical comme une véritable ode à la beauté des océans et aussi à sa fragilité. Tommaso Montagnani : contrebasse, narration et illustrationsJean-Baptiste Berger : clarinettes, synthétiseurs Public : à partir de 3 ans Breil – Barberie Nantes 44100

