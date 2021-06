Aquaphonique Archives départementales de la Marne – Centre de Reims, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Reims.

Aquaphonique

Archives départementales de la Marne – Centre de Reims, le samedi 18 septembre à 16:15

### C’est le récit d’un voyage fantastique sous la mer à la rencontre d’une baleine qui veut partager avec les humains la joie de danser et de chanter avec son petit baleineau. Aquaphonique est un spectacle musical destiné au jeune public et aux familles. Le voyage débute avec une mouette qui invite le narrateur à prendre le large. Tout au long du récit, d’autres personnages-animaux guident le narrateur jusqu’à la rencontre avec la baleine. Chaque tableau du spectacle est illustré par son dessin projeté sur un écran, par sa propre pièce musicale interprétée par les deux musiciens et est entrecoupé de récit narratif. Les musiques sont composées par **Jean-Baptiste Berger** et **Tommaso Montagnani**, ce dernier étant également l’auteur et le dessinateur. _Tommaso Montagnani : contrebasse, narration et illustrations_ _Jean-Baptiste Berger : clarinettes, synthétiseurs, lumières Caroline Chaudré : mise en scène_

Gratuit. Inscription obligatoire.

Archives départementales de la Marne – Centre de Reims 44 avenue de l’Yser, 51100 Reims Reims Marne



2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00