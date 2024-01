Soirée détente et bien-être à l’Aquapaq Aquapaq Scaër, vendredi 19 janvier 2024.

Scaër Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 22:00:00

Inscription rapide obligatoire.

Il faut être âgé de 16 ans minimum pour y participer et la piscine sera fermée pour les personnes n’ayant pas réservé.

Un instant de douceur dans une ambiance chaleureuse et relaxante…lumière tamisée, eau chauffée à 31°C et musique douce, tous les éléments seront réunis pour vous faire passer un agréable moment !

Lors de cette soirée vous pourrez profiter :

– d’une séance d’aqua bien-être

– de l’espace détente en accès illimité (sauna et hammam)

– d’un massage de 20 minutes au choix

– de la tisanerie et encas mis à disposition

.

Aquapaq Rue Ambroise Croizat

Scaër 29390 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS