AQUAPALMES Piscine les Bains, 27 octobre 2021, Bègles. AQUAPALMES

Piscine les Bains, le mercredi 27 octobre à 11:00

Si vous préférez la nage plutôt que l’aquagym « classique », l’aquapalmes est peut-être fait pour vous. L’objectif est de travailler essentiellement le bas du corps (cuisses, fessiers, mollets) et la ceinture abdominale en nageant avec des palmes. L’aquapalmes travaille aussi le cardio-vasculaire. Il est possible de nager sur le ventre, sur le dos ou sur le côté avec des palmes. Des exercices variés vous permettent de solliciter différents muscles. Pour faire de l’aquapalmes, il faut savoir bien nager. Ce n’est pas une activité appropriée pour les jeunes enfants, mais plutôt pour les adolescents et adultes. ### **Pensez à apporter vos palmes.** **Toutes les activités en piscine nécessitent une inscription au préalable. Le nombre de place est limité.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ ### **Le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE .**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

L'aquapalmes : un travail ciblé pour galber votre corps

2021-10-27T11:00:00 2021-10-27T11:45:00

